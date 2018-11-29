ترامب: نقترب من اتفاق مع الصين

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يقترب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مضيفا أنه ليس واثقا من أنه يريد ذلك، ويحبذ الوضع الحالي.

وأبلغ ترامب الصحافيين، وهو يغادر البيت الأبيض لحضور قمة الدول العشرين في الأرجنتين وعقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إنه منفتح على إبرام اتفاق تجاري.

وأضاف "أعتقد أننا قريبون جدا من فعل شيء مع الصين، لكن لا أدري ما إذا كنت أريد ذلك".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن الولايات المتحدة والصين تستكشفان إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري، تجمد بموجبه واشنطن فرض مزيد من الرسوم حتى ربيع 2019، مقابل محادثات جديدة "تبحث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية الصينية".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، إنه ليس من الواضح ما إذا كان اجتماع ترامب وشي في بوينس آيرس مطلع الأسبوع المقبل سيسفر عن أي اتفاق.

وقال مصدر مطلع إن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، الذي يؤيد تبني موقف صارم تجاه الصين، سيحضر قمة العشرين في الأرجنتين.