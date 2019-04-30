ترامب: قرارات بشأن عناصر داعش المعتقلين

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرس في الوقت الراهن مصير عناصر داعش الذين اعتقلوا خلال المعارك الأخيرة للقضاء على التنظيم.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة "لدينا 1800 سجين من داعش أسروا خلال معاركنا الأخيرة للقضاء بنسبة مئة في المئة على الخلافة في سورية".

وأضاف أن "قرارات يتم اتخاذها الآن حول ما ينبغي القيام به بشأن هؤلاء السجناء الخطيرين".

وتابع في تغريدة أخرى أن "الدول الأوروبية لا تقدم المساعدة إطلاقا، على الرغم من أن هذا تم لصالحها إلى حد كبير".

وأوضح ان تلك الدول ترفض استعادة رعاياها من هؤلاء السنجناء، واصفا الأمر بأنه "ليس جيدا".