ترامب: مستعد للقاء الإيرانيين من دون شروط مسبقة

أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين "من دون شروط مسبقة" و"في أي وقت يريدون"، وذلك بعد أسبوع من ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض "سألتقي الإيرانيين إذا أرادوا. لا أعلم ما إذا كانوا مستعدين لذلك".

وتابع "لا شروط مسبقة. إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم. في أي وقت يريدون".

وكان ترامب أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وقرر إعادة فرض عقوبات عليها.

العقوبات على روسيا ستبقى على حالها

وقال ترامب إن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا ستبقى قائمة في الوقت الراهن ولن يتم تعديلها، رغم القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وأضاف الرئيس الأميركي: "العقوبات المفروضة على روسيا ستبقى على حالها".