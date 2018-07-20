ترامب 'مستعد' لفرض تعرفة جمركية على كل السلع الصينية

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة استعداده لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين إذا اقتضى الأمر.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" أنا مستعد للمضي حتى 500"، في إشارة إلى الواردات الصينية الى الولايات المتحدة والتي بلغت 505.5 مليارات دولار في العام 2017.

وأضاف "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا"، وتابع أن "الصين تستغلنا منذ زمن طويل".

وكرر ترامب التأكيد أن الولايات المتحدة "تتعرض للاستغلال" في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية.

وقال عن الصين: "لا أريدهم أن يخافوا. أريدهم أن يحسنوا التصرف. أنا حقا أحب الرئيس شي كثيرا. لكن الأمر كان غير عادل إلى حد كبير".

بعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة على ما يبدو، فرضت الولايات المتحدة في أوائل هذا الشهر رسوما جمركية بنسبة 25% على ما يقرب من 34 مليار دولار من المنتجات الميكانيكية والتكنولوجية الصينية - مما أثار ردا فورياً من بكين التي قالت إنها سترد بالمثل.

واتهمت الصين الولايات المتحدة ببدء "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

يعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الأكبر والأوسع نطاقا بين مجموعة من المعارك التجارية التي بدأها ترامب.

وأدت زيادة حجم التجارة الدولية المهددة إلى زيادة احتمال أن تلحق الحرب التجارية المتصاعدة ضررا بالاقتصاد العالمي عن طريق تعطيل سلاسل توريد الشركات مما دفع الشركات إلى التوقف عن الاستثمار ورفع أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين.