ترامب: مستعدون لعقد اتفاق حقيقي حول برنامج إيران النووي

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة لعقد "اتفاق حقيقي" حول برنامج إيران النووي.

وأوضح في كلمة أمام حشد من قدامى المحاربين: "سنرى ماذا سيحدث، لكننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي وليس الاتفاق الذي توصلت إليه الإدارة السابقة الذي يمثل كارثة".

وكان ترامب قد وجه الأحد تحذيرا شديد اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني وقال له في تغريدة: "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يسبق إلا لقلة قليلة عبر التاريخ أن عانوا منها".

وجعل ترامب من تفكيك البرنامجين الصاروخي والنووي لإيران أحد أولويات سياسته الخارجية منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2017.

ورحب ترامب في كلمته الثلاثاء ببدء كوريا الشمالية تفكيك أكبر محطة لديها لإطلاق الأقمار الاصطناعية والتي تعتبر منطقة لاختبار صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وقال ترامب إن "صورا جديدة اليوم تظهر أن كوريا الشمالية بدأت عملية تفكيك موقع رئيسي لإطلاق الصواريخ ونحن نقدر ذلك"، مذكرا بـ "اللقاء الرائع" الذي جمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في حزيران/يونيو.