واشنطن تريد حماية أفكارها.. هل 'صنع في الصين' حقا؟

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر استثمار الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية، ومنع تصدير مزيد من التكنولوجيا لبكين، وهو ما يعرقل خطط الصين في أن تكون مركز التكنولوجيا في العالم تحت مسمى مبادرة "صنع في الصين 2025".

ويشتكي المسؤولون الأميركيون من سياسة الصين الصناعية وعدم فتح الأسواق للسلع الأميركية وفجوة بقيمة 375 مليار دولار في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين.

وحسب وول ستريت جورنال، فإن من المتوقع أن يعلن ترامب هاتين الخطوتين بحلول نهاية الأسبوع الجاري، "وهو ما يمنع الشركات الصينية من الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في المستقبل"، حسب الخبير الاقتصادي بدر بو راشد في تصريح لـ"موقع الحرة".

ورجح راشد احتمال نجاح الخطوتين في محاصرة الصين تكنولوجيا.

خطة "صنع في الصين 2025"

وتهدف الخطة الصناعية 2025 إلى تحديث قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى منتجات أكثر تطورا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والطائرات، وهي قطاعات تتمتع فيها الولايات المتحدة بقدرات تنافسية كبيرة.

وكان الوفد الأميركي قد طالب الصين أثناء المفاوضات بوقف الدعم للتكنولوجيا المتطورة التي ترتبط بخطة "صنع في الصين 2025"، لكن الوفد الصيني حينها رأى أنها مطالب غير عادلة.

وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في نيسان/ أبريل الماضي أن خطة الصين للتحول إلى محور للتكنولوجيا العالمية هي خطة "مخيفة" وتعرّض الملكية الفكرية للولايات المتحدة للخطر، واصفا السرقة المتكررة للتكنولوجيا الأميركية بأنها "مشكلة كبيرة".

وقال إن خطة بكين للنمو الاقتصادي التي تحمل اسم "صنع في الصين 2025" تحدد استراتيجية البلاد للسيطرة على "كل صناعة حديثة" من الفضاء إلى الاتصالات والروبوتات والسيارات الكهربائية. كانوا الأرضية للمصانع في العالم، والآن رؤيتهم هي أن يكونوا مركز التكنولوجيا للعالم".

وفي 12 يونيو الجاري، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية إنها ستطلق بالتعاون مع بنك الانشاء الصيني صندوقا بقيمة 300 مليار يوان (46.88 مليار دولار) للاستثمار في صناعات من بينها تكنولوجيا المعلومات والمعدات المتطورة والمواد الجديدة والمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، ومعظمها يدخل ضمن مبادرة "صنع في الصين 2025".

صحيفة وول ستريت جورنال قالت من جانبها، إن وزارة الخزانة الأميركية تعكف حاليا على وضع قواعد لحظر الشركات التي يمتلك الصينيون ما لا يقل عن 25 في المئة من أسهمها، من شراء شركات لها صلة بصناعة التكنولوجيا، فيما يضع مجلس الأمن الوطني ووزارة التجارة أيضا خططا لتشديد ضوابط تصدير "التكنولوجيا التي تستخدم في الصناعات" للصين.

ويقول الخبير الاقتصادي بدر بو راشد إن وجود مستثمرين صينيين في الشركات التكنولوجية الأميركية قد يسمح لهم بنقل خبرة وتكنولوجيا سرية للصين.

ويتوقع راشد أن يضع ترامب شروطا ضريبية أميركية كبيرة على المستثمرين الأميركيين في قطاع التكنولوجيا خاصة من الذين سيستمرون في الاستثمار في الصين لأنها صناعة سرية ومعلومات".

هل تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟

وتتجه واشنطن وبكين في ما يبدو نحو صراع تجاري مفتوح بعدما فشلت المفاوضات في الاستجابة للشكاوى الأميركية بشأن السياسات الصناعية الصينية وعدم الوصول إلى السوق الصيني وعجز تجاري أميركي قيمته 375 مليار دولار في 2017.

ويهدف ترامب لخفض العجز التجاري بين البلدين 200 مليار دولار.