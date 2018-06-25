واشنطن تريد حماية أفكارها.. هل 'صنع في الصين' حقا؟

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر استثمار الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية، ومنع تصدير مزيد من التكنولوجيا لبكين، وهو ما يعرقل خطط الصين في أن تكون مركز التكنولوجيا في العالم تحت مسمى مبادرة "صنع في الصين 2025".
ويشتكي المسؤولون الأميركيون من سياسة الصين الصناعية وعدم فتح الأسواق للسلع الأميركية وفجوة بقيمة 375 مليار دولار في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين.
وحسب وول ستريت جورنال، فإن من المتوقع أن يعلن ترامب هاتين الخطوتين بحلول نهاية الأسبوع الجاري، "وهو ما يمنع الشركات الصينية من الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في المستقبل"، حسب الخبير الاقتصادي بدر بو راشد في تصريح لـ"موقع الحرة".
ورجح راشد احتمال نجاح الخطوتين في محاصرة الصين تكنولوجيا.
خطة "صنع في الصين 2025"
وتهدف الخطة الصناعية 2025 إلى تحديث قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى منتجات أكثر تطورا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والطائرات، وهي قطاعات تتمتع فيها الولايات المتحدة بقدرات تنافسية كبيرة.
وكان الوفد الأميركي قد طالب الصين أثناء المفاوضات بوقف الدعم للتكنولوجيا المتطورة التي ترتبط بخطة "صنع في الصين 2025"، لكن الوفد الصيني حينها رأى أنها مطالب غير عادلة.
وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في نيسان/ أبريل الماضي أن خطة الصين للتحول إلى محور للتكنولوجيا العالمية هي خطة "مخيفة" وتعرّض الملكية الفكرية للولايات المتحدة للخطر، واصفا السرقة المتكررة للتكنولوجيا الأميركية بأنها "مشكلة كبيرة".
وقال إن خطة بكين للنمو الاقتصادي التي تحمل اسم "صنع في الصين 2025" تحدد استراتيجية البلاد للسيطرة على "كل صناعة حديثة" من الفضاء إلى الاتصالات والروبوتات والسيارات الكهربائية. كانوا الأرضية للمصانع في العالم، والآن رؤيتهم هي أن يكونوا مركز التكنولوجيا للعالم".
وفي 12 يونيو الجاري، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية إنها ستطلق بالتعاون مع بنك الانشاء الصيني صندوقا بقيمة 300 مليار يوان (46.88 مليار دولار) للاستثمار في صناعات من بينها تكنولوجيا المعلومات والمعدات المتطورة والمواد الجديدة والمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، ومعظمها يدخل ضمن مبادرة "صنع في الصين 2025".
صحيفة وول ستريت جورنال قالت من جانبها، إن وزارة الخزانة الأميركية تعكف حاليا على وضع قواعد لحظر الشركات التي يمتلك الصينيون ما لا يقل عن 25 في المئة من أسهمها، من شراء شركات لها صلة بصناعة التكنولوجيا، فيما يضع مجلس الأمن الوطني ووزارة التجارة أيضا خططا لتشديد ضوابط تصدير "التكنولوجيا التي تستخدم في الصناعات" للصين.
ويقول الخبير الاقتصادي بدر بو راشد إن وجود مستثمرين صينيين في الشركات التكنولوجية الأميركية قد يسمح لهم بنقل خبرة وتكنولوجيا سرية للصين.
ويتوقع راشد أن يضع ترامب شروطا ضريبية أميركية كبيرة على المستثمرين الأميركيين في قطاع التكنولوجيا خاصة من الذين سيستمرون في الاستثمار في الصين لأنها صناعة سرية ومعلومات".
هل تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
وتتجه واشنطن وبكين في ما يبدو نحو صراع تجاري مفتوح بعدما فشلت المفاوضات في الاستجابة للشكاوى الأميركية بشأن السياسات الصناعية الصينية وعدم الوصول إلى السوق الصيني وعجز تجاري أميركي قيمته 375 مليار دولار في 2017.
ويهدف ترامب لخفض العجز التجاري بين البلدين 200 مليار دولار.
ويقول راشد: "بشأن الحرب التجارية فإن المستفيد الأكبر هو الصين لأنها الأقل تكلفة من حيث الأيدي العاملة وانخفاض سعر المواد الخام".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا، بهدف الضغط على بكين لوقف سرقة حقوق الملكية الفكرية الأميركية.
وفي معرض تبرير قراره بشأن فرض الرسوم الجمركية الكبيرة أثناء إعلانها الجمعة، قال ترامب: "لا يمكن للولايات المتحدة السماح بعد الآن بخسارتنا التكنولوجيا والملكية الفكرية من خلال ممارسات اقتصادية غير منصفة"، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ضرورية لمنع المزيد من النقل غير المنصف للتكنولوجيا والملكية الفكرية للصين، وأنها "ستحمي الوظائف الأميركية".
ومن المتوقع أن تبدأ الرسوم الجمركية على القائمة الأولية للبضائع التي تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار في 6 تموز/ يوليو.
لكن الصين سرعان ما ردت بفرض "رسوم مساوية وبالقوة نفسها"، ما يشير إلى بداية حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث هدد الرئيس الأميركي الإثنين بفرض رسوم نسبتها عشرة في المائة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، مصعدا بذلك حربا تجارية مع بكين.
وذكر ترامب في بيان أنه طلب من الممثل التجاري الأميركي تحديد المنتجات الصينية التي ستخضع للرسوم الجديدة. وقال إن الخطوة تأتي ردا على قرار الصين زيادة الرسوم على سلع أميركية قيمتها 50 مليار دولار.
وقال الرئيس الأميركي: "من الواضح أن الصين ليست لديها نية لتغيير ممارساتها غير المنصفة في ما يتعلق بالاستحواذ على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية. وبدلا من أن تغير تلك الممارسات راحت تهدد الشركات والعمال والمزارعين الأميركيين الذين لم يرتكبوا خطأ".
وأضاف ترامب أنه إذا زادت الصين رسومها مجددا ردا على أحدث تحرك أميركي "فسنقابل ذلك التحرك بمواصلة فرض رسوم إضافية على سلع قيمتها 200 مليار دولار".
ويجري الأوروبيون والصينيون لقاءات اقتصادية على مستوى عال في العاصمة الصينية، في الوقت الذي يواجه كلاهما توترات اقتصادية خطيرة مع واشنطن.
ودعا الاتحاد الأوروبي والصين رغم خلافاتهما، الإثنين من بكين إلى الدفاع عن "قواعد" التجارة الدولية، في اشارة واضحة إلى "حمائية" الولايات المتحدة المتصاعدة.
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