ترامب: إدانة مانافورت جزء من حملة اضطهاد

أعرب الرئيس دونالد ترامب عن أسفه لإدانة هيئة محلفين المدير السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه "رجل جيد".



وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى ولاية وست فرجينيا عصر الثلاثاء "أنا حزين جدا لهذا الأمر"، معتبرا أن الإدانة جزء من "حملة اضطهاد" أعقبت انتخابات 2016.

وكانت هيئة المحلفين أدانت مانافورت في وقت سابق الثلاثاء بالاحتيال، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016.



وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئي في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني والتي تتضمن الاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي وعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.