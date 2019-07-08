ترامب: لن نتعامل مع السفير البريطاني

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن إدارته لن تتعامل مع السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، بعد تسريبات دبلوماسية أشارت إلى أنه وجه اتهامات للإدارة الأميركية.

وكتب ترامب في تغريدة أنه لا يعرف السفير وقال إنه "ليس محبوبا" داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الأخبار الجيدة هي أن رئيس وزراء جديدا سوف يتم اختياره في المملكة المتحدة قريبا.

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وتابع أنه "استمتع بزيارته "الرائعة" لبريطانيا الشهر الماضي، وأن ملكة بريطانيا هي أكثر الشخصيات التي أعجب بها.

وكانت لندن أعلنت الأحد فتح تحقيق بشأن تسريبات في الصحافة نسبت للسفير وصفه إدارة الرئيس ترامب بأنها "غير كفوءة" وبأن أداءها "معطل بنحو غير مسبوق".

ونأى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بنفسه عن التصريحات، وقال إن تلك الآراء "لا تعود إلى الحكومة البريطانية أو وزير الخارجية".

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن لندن عبرت للإدارة الأميركية عن "أسفها" لهذ التسريبات. وأوضح أنه تم الاتصال بإدارة ترامب والتأكيد لها على أن "هذه التسريبات غير مقبولة".