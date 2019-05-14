ترامب للمسلمين حول العالم: رمضان كريم

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل إفطار رمضاني في البيت الأبيض مساء الإثنين بحضور عدد من سفراء دول إسلامية وممثلين عن مسلمي أميركا.

وقال الرئيس إن شهر رمضان "هو موعد لأعمال الخير والعطاء وخدمة المواطنين ... وتزداد فيه الأسر والجيران والمجتمعات قربا من بعضها البعض، وهو أيضا وقت تتضامن فيه القوى سعيا من أجل الأمل والتسامح والسلام".

وهنأ ترامب الحاضرين قائلا باللغة العربية: "رمضان كريم".

وأعرب ترامب في كلمة أمام ضيوفه عن مواساته وتضامنه مع المسلمين والمسيحيين واليهود في أعقاب أعمال العنف التي استهدفتهم في الآونة الأخيرة داخل الولايات المتحدة ومناطق أخرى عبر العالم.

وقال: "إننا نستحضر أيضا هذا المساء المؤمنين الذين عانوا من محن وتجارب عسيرة في الأسابيع الأخيرة. لقد كانت فترة صعبة".

وأضاف أن "قلوبنا مليئة بالحزن للمسلمين الذين قتلوا في مسجدهم في نيوزيلاندا والمسحيين واليهود وباقي أبناء الرب الذين لقوا حتفهم في سيريلانكا وكاليفورنيا وبيتسبورغ".



