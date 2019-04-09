ترامب: لا عودة لسياسة تفريق عائلات المهاجرين

أكد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن إدارته لن تعيد العمل بسياسة فصل الأطفال عن ذويهم الذين يعبرون الحدود الجنوبية باتجاه الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

ونفى الرئيس في تصريحات من البيت الأبيض تقارير إعلامية تحدثت عن نية إدارته إعادة إحياء هذه السياسة، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

والسياسة التي أعلنتها إدارة الرئيس العام الماضي ترتكز على إحالة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم إلى القضاء والفصل بينهم وبين أطفالهم.

ويتم وضع الأطفال في عهدة مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الذي يدير منشآت رعاية القاصرين.

وقد قوبلت هذه السياسة بانتقادات حقوقيين ودعاوى قضائية، ثم أعلنت الإدارة في حزيران/يونيو الماضي وقف فصل الأطفال عن ذويهم.