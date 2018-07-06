ترامب: كيم يرى مستقبلا مختلفا لكوريا الشمالية

أعرب الرئيس دونالد ترامب الخميس عن اعتقاده أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يرى "مستقبلا مختلفا" لبلاده.

وقال ترامب من على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ولاية مونتانا إنه يأمل في أن يكون اعتقاده صحيحا.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد غادر واشنطن الخميس متوجها إلى كوريا الشمالية حيث يجري مفاوضات مع كيم حول أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وعقد ترامب وكيم قمة تاريخية بسنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، تعهد الأخير خلالها بالتخلي عن أسلحة بلاده النووية.

وتم تكليف بومبيو بالتفاوض على خطة للتوصل إلى "نزع كامل للسلاح النووي" في شبه الجزيرة الكورية.

ويتطلب هذا الأمر من كيم الكشف بالتفصيل عن حجم ترسانته النووية وبرنامج التخصيب، والموافقة على جدول زمني لتفكيك منشآته وإخضاعها للتفتيش.