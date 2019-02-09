ترامب: قمة ثانية مع كيم في هانوي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مكان انعقاد قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية بعد أن أعلن أثناء خطاب الاتحاد الثلاثاء الماضي عن أنها ستعقد في يومي 27 و28 شباط/ فبراير الجاري في فيتنام.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن القمة ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، مشيرا إلى أن ممثليه "غادرو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية، والتوافق على موعد ومكان القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم"، مشيرا إلى تطلعه لرؤية "الرئيس كيم وتعزيز قضية السلام".

وأضاف ترامب في تغريدة ثانية إن "كوريا الشمالية تحت قيادة كيم جونغ أون ستصبح قوة اقتصادية عظيمة".

وأضاف "كيم قد يفاجئ البعض، لكنه لن يفاجئني، فقد تعرفت عليه وفهمت تماما كم هو قادر على تحقيق ذلك، كوريا الشمالية ستصبح صاروخا من نوع مختلف، من النوع الاقتصادي".

يذكر أن القمة الأولى التاريخية بين ترامب وكيم عقدت في 12 حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، إلا أنه لم يحرز تقدما ملموسا منذ ذلك الحين.