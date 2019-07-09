ترامب يعلن عن صفقة بين بوينغ وقطر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شراء قطر لطائرات بوينغ مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في توفير العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول حجم الصفقة أو بدئها.

وأشاد ترامب بالتعاون الاقتصادي والعسكري بين الدولتين، وبالقاعدة العسكرية في قطر مشيرا إلى أن الدوحة "بنت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم وطورتها".

وأتى تعليق ترامب خلال حديث مع الصحفيين برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال زيارته للولايات المتحدة، الثلاثاء.

كما ذكر ترامب أن "إيران تفعل أمورا سيئة للغاية"، موصيا طهران بتوخي الحرص.

من جهته عبر أمير قطر عن قوة العلاقة التي تربط بلاده مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الدوحة تنوي الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية.

يأتي استقبال ترامب للأمير القطري في البيت الأبيض بعد زيارتهما غرفة الأموال النقدية في وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء.

وقد شارك ترامب والأمير في حفل عشاء أقيم مساء الاثنين في وزارة الخزانة الأميركية، ودعي إليه أكثر من 40 من كبار رجال الأعمال وعدد من السياسيين والمسؤولين بينهم مستشارا الرئيس إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.