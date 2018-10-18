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ترامب يهدد باستدعاء الجيش وغلق الحدود مع المكسيك

قافلة المهاجرين غير الشرعيين المتوجهة نحو الولايات المتحدة وتضم حوالي ألفي شخص، خلال مغاردتها تشينكويمولا في غواتيمالا في 17 أكتوبر 2018

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه قد ينشر الجيش ويغلق الحدود الجنوبية إذا لم تتحرك المكسيك لوقف مجموعات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين متجهة إلى الولايات المتحدة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أنه "يتعين علي أن أطلب من المكسيك، بأشد العبارات الممكنة، أن توقف هذا الهجوم. وإن لم تستطع أن تفعل سأستدعي الجيش الأميركي وأغلق الحدود الجنوبية".

ووجه الرئيس ترامب انتقادات حادة للحزب الديموقراطي وقادة غواتيمالا وهندوراس والسلفادور بسبب تدفق أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن "الاعتداء على بلدنا عند الحدود الجنوبية والذي يشمل تدفق عناصر إجرامية ومخدرات، يحتل أهمية أكبر بالنسبة لي كرئيس من التجارة أو اتفاق التجارة المشترك" بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال الرئيس الأميركي إن الحزب الديموقراطي يتحمل اللوم في أزمة المهاجرين غير الشرعيين بسب ما وصفها بالتشريعات الضعيفة.

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