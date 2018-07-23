ترامب عن لقائه مع بوتين: لم أتخل عن أي شيء

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه لم يتخل عن "أي شيء" خلال القمة التي جمعته في هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب في تغريدة "عندما تسمعون الأخبار الكاذبة تتحدث بشكل سلبي عن لقائي مع الرئيس بوتين، وكل ما تخليت عنه، تذكروا إنني لم أتخل عن أي شيء".

وأضاف "كل ما فعلناه هو أننا تحدثنا عن المنافع الاقتصادية للبلدين، كذلك انسجمنا بشكل جيد جدا، وهو أمر جيد".​

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

وتعرض الرئيس ترامب لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن بعد لقائه مع بوتين.

كوريا الشمالية

وعبر الرئيس ترامب عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية، وقال في تغريدة على تويتر "لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر، وبالمثل لم تجر تجارب نووية".​

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

وأضاف "اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة، ولكن الأخبار الكاذبة تقول من دون حتى أن تسألني، نقلا عن مصادر لا تسميها كما هي العادة، إنني غاضب لأن الأمور لا تسير بسرعة. خطأ، أنا سعيد تماما".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبر في وقت سابق أن "القسم الأكبر من عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" ينبغي أن يتم بحلول نهاية عام 2020.