ترامب: على روسيا أن تخرج من فنزويلا

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء روسيا بالخروج من فنزويلا بعد أن نشرت قوات ومعدات في البلد الذي يشهد أزمة سياسية.

وقال ترامب أثناء استقباله فابيانا روزاليس زوجة الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو في البيت الأبيض: "على روسيا أن تخرج".

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت وصول قوات روسية إلى فنزويلا، مشيرة إلى "أن لديهم كل الحق في التواجد هناك".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية بعد أن فاز الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو في انتخابات رئاسية شابتها انتهاكات.

وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به واشنطن ودول أوروبية وأميركية لاتينية.