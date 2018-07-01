ترامب: عقوبات على الشركات الأوروبية المتعاونة مع إيران

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

وأوضح في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن إيران أصبحت "مكانا مختلفا" بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف أن طهران أصبحت (عوض التدخل في شؤون المنطقة) مشغولة بما يحدث في الداخل الإيراني، مشيرا إلى وجود "تظاهرات" في عدد من المدن الإيرانية.

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وقال ترامب إن إيران ستكون أمام "مشكلة كبيرة جدا" إذا صحت تقارير تتحدث عن زيادة سلطات طهران لقدرات تخصيب اليورانيوم.

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