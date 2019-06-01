ترامب يطلق حملته الانتخابية منتصف الشهر

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيطلق رسميا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، في 18 حزيران/يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا التي فاز بها خلال انتخابات عام 2016.

وستحضر السيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين التجمع الذي سيعقد مساء في "آمواي سنتر آرينا".

وكتب ترامب على تويتر "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس (...) في 18 حزيران/يونيو بأورلاندو في فلوريدا".

وفي الوقت الراهن، يركز الرئيس الجمهوري طاقته وانتقاداته اللاذعة، على المرشح الديمقراطي البارز جو بايدن، نائب الرئيس السابق بارك أوباما.

ويتصدر بايدن الذي شغل منصب سناتور لمدة ست سنوات قبل أن يصبح الرجل الثاني في إدارة أوباما، استطلاعات الرأي في صفوف الديمقراطيين.

ووصف ترامب سابقا بايدن بـ"جو النائم" و"جون النائم المريب".

ويعد بايدن نفسه، مثل ترامب، مدافعا متحمسا عن الطبقة العاملة الأميركية.

وقبل ثلاثة أسابيع، قال ترامب إن الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي ستنتهي بسباق بين بايدن والسناتور المستقل بيرني ساندرز الذي خسر ترشيح الحزب أمام هيلاري كلينتون في عام 2016.

وكتب على تويتر "يبدو لي أنها ستكون بين جو النائم المريب وبيرني المجنون".

ولا يمثل اختيار فلوريدا مسرحا لإعلان ترشح ترامب أي مفاجئة، فالولاية تعد هدفا رئيسيا لأي مرشح رئاسي، وهي ساحة تنافس انتخابي تقليدية بين مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث تشرين الثاني/نوفمبر 2020.