ترامب يهدد تركيا بـ'تدميرها اقتصاديا' إذا ضربت الأكراد

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا إذا هاجمت فصيلا كرديا تدعمه واشنطن في سوريا لن يغير خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأبلغ بومبيو الصحافيين الذين يرافقونه خلال زيارته للسعودية أنه يعتقد أن تصريحات ترامب على تويتر كانت تشير إلى عقوبات مضيفا "عليكم أن تسألوه عن هذا".

وهدد الرئيس ترامب تركيا بـ"تدميرها اقتصاديا" في حال ضربت الأكراد في سوريا، داعيا الأكراد إلى عدم استفزاز أنقرة، مؤكدا استمرار ضرب داعش رغم الانسحاب من سوريا.

قال ترامب في تغريدة إن الولايات المتحدة ستواصل ضرب تنظيم داعش في سوريا على الرغم من بدء انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد.

وأشار ترامب إلى "بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، بينما تستمر الضربات ضد ما تبقى من تنظيم داعش بقوة ومن عدة اتجاهات".

وأوضح أن روسيا وإيران وسوريا كانت "أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير داعش" في سوريا.

لكنه أكد أن الولايات المتحدة استفادت أيضا، لكن "حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن".

وتعليقا على تهديدات ترامب قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الإثنين إن "التهديدات الاقتصادية" الأميركية المرتبطة بوحدات حماية الشعب الكردية "لن ترهب" تركيا، مؤكدا ان بلاده "ليست ضد" فكرة منطقة أمنية في سوريا.

وعلق مسؤول إعلامي في الرئاسة التركية بالقول إن "تركيا ليست عدوة للأكراد بل حامية لهم، ونتوقع من الولايات المتحدة احترام الشراكة الاستراتيجية مع تركيا".

وأضاف أن "مساواة الأكراد السوريين بالمقاتلين الأكراد هو خطأ فادح".