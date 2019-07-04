في يوم الاستقلال.. ترامب: سنغرس العلم الأميركي على المريخ

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة أمام (لينكولن ميموريال) في واشنطن العاصمة احتفالا بيوم الاستقلال.

وقال ترامب إن العلم الأميركي سيغرس قريبا على كوكب المريخ. "قبل 50 عاما، شهد العالم انطلاق سفينة الفضاء أبولو وزرع علم أميركي على سطح القمر، سنعود إلى القمر قريبا وسنغرس العلم الأميركي على كوكب المريخ".

كلمة ترامب بدأت بتوجيه تحية إلى الشعب الأميركي و"الأبطال الذين دافعوا عن علمنا، رجال ونساء القوات المسلحة الأميركية الشجعان".

وقال ترامب "هذه الروح الأميركية التي شجعت آباءنا المؤسسين أبقتنا أقوياء عبر التاريخ. هذه الروح تسري حتى الآن في عروق كل وطني أميركي. إنها تعيش فيكم جميعا".

وأضاف "اليوم، تمامًا كما كان الحال قبل 243 عامًا، يعتمد مستقبل الحرية الأميركية على الرجال والنساء المستعدين للدفاع عنها".