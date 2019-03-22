البيت الأبيض: داعش خسر كل أراضيه بسوريا

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا تم تطهيرها "بنسبة 100 في المئة".



وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين بأن الرئيس دونالد ترامب اطلع على التطور من قبل القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.

وأطلعت ساندرز الصحافيين على خريطة للعراق وسوريا تظهر أن التنظيم المتطرف لم يعد يسيطر على أي أراض في المنطقة.

وقبيل إعلان ساندرز، عرض ترامب على الصحافيين قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية متوجها إلى فلوريدا، صورة لخريطتين لسوريا تظهر على إحداهما نقاط حمراء تشير إلى مناطق سيطرة داعش فيما تبدو الأخرى خالية من تلك النقاط أي أن التنظيم الإرهابي لم يعد يسيطر على أي جزء من البلد.

وقال ترامب مشيرا بإصبعه إلى الخريطة الأولى المليئة بالنقاط الحمراء "هنا داعش يوم الانتخابات". ثم أشار إلى الخريطة الثانية قائلا "هنا داعش اليوم".

ولم تصدر قوات سوريا الديمقراطية، التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أي إعلان بخصوص القضاء على داعش.

لكن مراسل الحرة في باغوز قال إن قسد تستعد لإعلان تحرير شرقي الفرات من سيطرة داعش والقضاء على التنظيم بعد هزيمته في آخر جيب كان يسيطر عليه في سوريا.

وأضاف أن الإعلان يرتقب ان يتم السبت 24 آذار/مارس الجاري.