ترامب: خلافة داعش ستدمر قريبا

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش "يحرز تقدما مضطردا، ولا سيما خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة".

وأضاف ترامب في تغريدة أن "دولة الخلافة" المزعومة، التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا والعراق، "ستدمر قريبا".

وتابع الرئيس الأميركي أن "المفاوضات مع حركة طالبان في أفغانستان تسير على نحو جيد" وأن القتال "مستمر هناك فيما يريد الأفغانيون السلام وسنرى قريبا إذا ما كانت المحادثات ستنجح" .

وفي شأن كوريا الشمالية، أكد ترامب أن العلاقات معها في "أحسن أحوالها، وقد توقفت التجارب، واستعيد رفات قتلى، وعاد محتجزون، وتم إحراز تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية، وسنعرف ماذا سيجري هناك مع مرور الوقت".

ولفت إلى أن العلاقات مع بيونغ يانغ "كانت في عهد الإدارة الأميركية السابقة كانت في حالة مزرية".

وختم ترامب سلسلة تغريداته بأنه يتطلع "للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قريبا".