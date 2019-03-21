ترامب: حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن الوقت قد حان للولايات المتحدة لتعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة على موقع تويتر أن مرتفعات الجولان "لها أهمية استراتيجية وأمنية لدولة إسرائيل وللاستقرار الإقليمي".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو رفض التعليق على التقارير التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة تدرس الإعتراف بضم هضبة الجولان إلى إسرائيل.

وقال بومبيو في حديث مع الصحافيين في القدس "لن أعلق على هذه التقارير.. نحن في الإدارة ندرس العديد من الأشياء دائما وأحاول التأكد من الحصول على إجابات قبل الحديث عنها في العلن".

وأوضح بومبيو أن ما ورد في تقرير حقوق الإنسان من عدم ذكر صفة الاحتلال في الحديث عن الجولان والضفة الغربية كان متعمدا ولم يكن عن طريق الخطأ.

ولكنه أشار إلى أن ذلك ليس تغييرا في السياسة الأميركية وأن "الغاية من وراء كل عنصر في تقرير حقوق الإنسان كانت عرض الوقائع على قدر المستطاع.