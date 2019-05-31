ترامب: جمارك على المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية ابتداء من العاشر من حزيران/يونيو المقبل بسب ماوصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها.

وكان ترامب قد غرد قائلا إن حرس الحدود أوقف 1036 مهاجرا غير شرعي على الحدود مع المكسيك قرب مدينة إلباسو فجر الخميس.

وعلمت "الحرة" من مصادر في الإدارة الأميركية أن وزارة الأمن الداخلي تدرس مقترحا يحظر على المهاجرين طلب اللجوء في الولايات المتحدة في حال أقاموا في دولة أخرى غير بلدانهم الأصلية.

وقالت المصادر إنه "من المرجح أن يكون هذا هو القرار المهم الذي تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب"، ومن المتوقع ان يمنع آلاف المهاجرين المتواجدين على الحدود الجنوبية من طلب اللجوء.

وكان ترامب قال الخميس إنه سيدلي بتصريحات مهمة تتعلق بسياسة الهجرة في الولايات المتحدة الخميس أو الجمعة، في وقت لا يزال آلاف المهاجرين يتدفقون عبر الحدود من المكسيك.