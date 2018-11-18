ترامب: تسجيل مقتل خاشقجي فظيع

قال الرئيس دونالد ترامب إنه أبلغ بتفاصيل التسجيل الصوتي الذي يوثق مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، لكنه لا يريد الاستماع إليه.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" نشرت صباح الأحد أنه نُصح بعدم الاستماع إلى التسجيل بنفسه واصفا إياه بأنه "تسجيل لمعاناة"، وأنه "كان فظيعا وعنيفا جدا ووحشيا للغاية".

وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات شديدة جدا على مجموعة كبيرة من الأشخاص السعوديين، "لكننا في الوقت ذاته لدينا حليف وأنا أرغب في أن ألتزم بحليف كان جيدا جدا في عدة نواحي".

وتطرق خلال اللقاء إلى النزاع اليمني الذي يتحارب فيه متمردون مدعومون من إيران وقوات تدعمها السعودية، وقال "أريد من السعوديين أن يتوقفوا، لكن أريد إيران أن تتوقف أيضا".