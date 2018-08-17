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ترامب: تركيا لفقت تهمة التجسس للقس برانسون

الرئيس دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا بتلفيق تهمة التجسس للقس الأميركي أندرو برانسون المحتجز هناك منذ عام 2016.

وقال ترامب ردا على أسئلة الصحافيين بواشنطن قبيل توجهه إلى ولاية نيوجرسي إن إدارته لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تصرفات تركيا التي وصفها بالسيئة.

وأضاف الرئيس ترامب "لدينا مشاكل مع تركيا منذ أمد طويل، لم يتصرفوا كأصدقاء. لديهم رجل مسيحي رائع، القس برانسون. لقد لفقوا تهمة التجسس له. إنه ليس جاسوسا. والأمر لم ينته وعليكم ترقب ما سيحدث".

ورفض ترامب المحاكمة التي يخضع لها القس برانسون في تركيا وقال إنه كان ينبغي إعادته إلى الولايات المتحدة منذ زمن طويل.

الرئيس ترامب متحدثا عن قضية القس برانسون
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الرئيس ترامب متحدثا عن قضية القس برانسون

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من ناحية أخرى أعرب ترامب عن ارتياحه للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وقال إن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الجمهوريين في الانتخابات النصفية القادمة.

وأضاف "الاقتصاد في أحسن حالاته، وأنا سعيد جدا بذلك وبالأرقام التي تظهر ذلك. لذلك، اعتقد أننا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر القادم سنكون في وضع جيد، وضع جيد جدا"

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