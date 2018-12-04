ترامب: بدأنا مفاوضات التجارة مع الصين

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بدأت وإنها ستستمر 90 يوما منذ بقاء ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ السبت "ما لم يتم تمديد" هذه المهلة.

وأوضح ترامب أن المفاوضين الأميركيين يجب أن يتأكدوا أن "اتفاقا حقيقيا ممكنا مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه".

وشدد ترامب عبر "تويتر" على أنه "رجل الرسوم الجمركية"، مذكرا بأن من "ينهبون الثروات الكبرى لأمتنا" سيدفعون ثمن ذلك.

وكان الرئيسان الأميركي والصيني توصلا السبت إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما افي ختام قمة مجموعة العشرين في بيونيس آيرس.

ووافق ترامب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، لمدة 90 يوما.

في المقابل وافق الرئيس الصيني خصوصا على شراء المزيد من المنتجات الأميركية.

وتصب الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين في صالح الطرفين، مع نجاح ترامب في تجنيب الصادرات الزراعية الأميركية مزيدا من الأضرار، وتمكن شي من تفادي تصعيد للضغوط عبر زيادة رسوم من شأنها أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني.