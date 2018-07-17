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ترامب: الناتو عاد قويا بفضل جهودي

الرئيس دونالد ترامب وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عاد "قويا مرة أخرى" بفضل الجهود التي قام بها.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أنه حظي باجتماع "رائع" مع قادة الدول الأعضاء في الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن أعضاء الحلف "دفعوا 33 مليار دولار أكثر وسيدفعون مئات ملايين الدولارات في المستقبل" بفضل جهوده وحده.

وتابع ترامب قائلا إن "الناتو كان ضعيفا وبات الآن قويا مرة أخرى وهذا خبر سيء لروسيا".

وكان الرئيس الأميركي طالب أعضاء الحلف في الجلسة الرئيسية لقمة الناتو الأربعاء بالوفاء بالالتزامات التي قطعوها عام 2014 بتخصيص اثنين في المئة من إجمالي ناتجهم الداخلي للنفقات الدفاعية بحلول عام 2024، قبل أن يطالبهم برفع هذه النفقات إلى أربعة في المئة من إجمالي ناتجهم الداخلي.

وأثنى ترامب كذلك على اجتماعه الاثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه كان "أفضل بكثير" من محادثاته مع قادة الناتو.

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