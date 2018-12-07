ترامب: المفاوضات مع الصين في أحسن حال

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إن المفاوضات الهادفة لنزع فتيل النزاع التجاري مع الصين "في أحسن حال".

والتقى ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ نهاية الأسبوع الماضي واتفقا على هدنة تجارية مدتها 90 يوما من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف، لكن مذاك تضاربت الأجواء، ما انعكس على البورصات العالمية.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم تخطت قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار ما أدخلهما في نزاع تجاري بدأ يقلص أرباح الطرفين.

وانتعشت الأسواق بعد الاتفاق الذي أبرم خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس أيرس لكن سرعان ما بدأت تطرح تساؤلات حول تفاصيله وحول قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين على حل خلافاتهما.

وازدادت المخاوف بعد ورود أنباء حول توقيف مسؤولة رفيعة المستوى في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات "هواوي" في كندا واحتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات على إيران.

وأثار توقيف المديرة المالية لمجموعة "هواوي" مينغ وانتشو غضب الحكومة الصينية وأثار قلقا من انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

والخميس بدت الصين الخميس وكأنها تقلل من المخاوف بقولها إنها ستشرع "فورا" في تطبيق الإجراءات المتفق عليها في الهدنة التجارية.