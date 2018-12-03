ترامب: الصين ستلغي رسوما على السيارات الأميركية

قال الرئيس دونالد ترامب مساء الأحد إن بكين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأميركية، وذلك غداة اتفاقه مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هدنة تجارية بين البلدين.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أن "الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدرة إليها من الولايات المتحدة. حالياً تبلغ هذه الرسوم 40 بالمئة".

ووصف ترامب الاتفاق، الذي تأمل واشنطن منه تقليص العجز التجاري بينها وبين بكين والعمل على حماية الملكية الفكرية الأميركية، بأنه "استثنائي".

ووافق ترامب، بعد اجتماع مع نظيره الصيني في قمة الدول العشرين بالأرجنتين، على وقف تهديده بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، والإبقاء على النسبة الحالية البالغة 10 بالمئة.

وفي المقابل تقوم الصين بشراء "كمية كبيرة" من المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة وغيرها من الولايات المتحدة.

وانتعشت الأسواق في آسيا على وقع الإعلان بأن واشنطن وبكين لن تفرضا المزيد من الرسوم خلال فترة ثلاثة أشهر، يفترض أن يقوم الجانبان خلال بالتوصل إلى اتفاقية أكثر تفصيلا.