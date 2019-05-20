ترامب: الشركات تغادر الصين

قال الرئيس دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية التي فرضها على البضائع الصينية تدفع الشركات إلى نقل نشاطها من الصين إلى فيتنام وبلدان أخرى في آسيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأحد أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق غير كامل مع الصين، موضحا أن الطرفين كان "لديهما صفقة قوية للغاية (لكنهما) غيراها. قلت هذا جيد، سنقوم بفرض رسوم على منتجاتهم".

ولم يتم تحديد موعد محادثات تجارية أخرى بين كبار المفاوضين الصينيين والأميركيين منذ الجولة الأخيرة المنتهية في 10 أيار/مايو، وهو ذات اليوم الذي رفع فيه ترامب سعر التعرفة الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار.

يأتي هذا فيما قال الجيش الأميركي إن إحدى سفنه الحربية "بريبل" أبحرت الأحد بالقرب من "سكاربورو شول" التى تطالب بها الصين فى بحر الصين الجنوبى، وهى خطوة من المحتمل أن تثير غضب بكين.

وقال كلاي دوس المتحدث باسم الأسطول السابع إن المدمرة الأميركية "أبحرت نحو 12 ميلا بحريا من سكاربورو للطعن في المطالبات البحرية المفرطة (من جانب الصين) والحفاظ على المجاري المائية كما يحكمها القانون الدولي."

والممر المائي المزدحم هو واحد من نقاط الخلاف الساخنة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا حربا تجارية، وعقوبات أميركية، وتايوان.