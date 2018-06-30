ترامب يطلب من الملك سلمان زيادة إنتاج النفط

قال الرئيس دونالد ترامب إنه طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيادة إنتاج النفط نحو مليوني برميل يوميا وقال في تغريدة السبت إثر مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي:

"تحدثت للتو مع الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب بأن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض"، مضيفا أن "الأسعار مرتفعة للغاية! وقد وافق".

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

وكان ترامب قد أعرب عن خشيته من ارتفاع اسعار النفط عالميا بسبب قلة المعروض خصوصا جراء الاضطرابات التي تحدث في إيران وفنزويلا.

يشار إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا هذا الأسبوع بعد ما قالت واشنطن إنها لن تقدم أي امتيازات أو تنازلات لمشتريي النفط الإيراني عندما يعاد تطبيق العقوبات على طهران في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.