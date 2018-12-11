ترامب: الجيش قد يبني الجدار الحدودي

شدد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء على تمسكه ببناء جدار حدودي مع المكسيك متوقعا معارضة قوية من الديموقراطيين في الكونغرس.

وقال ترامب عبر "تويتر" إن الجدار المؤقت والإجراءات الأمنية التي وضعها على الحدود نجحت في إجبار قوافل المهاجرين غير الشرعيين من أميركا اللاتينية على البقاء في المكسيك أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وكتب ترامب "على الرغم من القوافل الكبيرة التي كانت في طريقها إلى بلادنا، لم يتمكن الأشخاص من اجتياز جدراننا التي شيدت حديثا والحواجز وعناصر حرس الحدود والجيش".

وتأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماع له مع زعيمي الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب والشيوخ نانسي بلوسي وتشاك شومر.

وقال الرئيس "أتطلع لاجتماعي مع تشاك شومر ونانسي بيلوسي. في 2006، صوت الديموقراطيون لصالح (بناء) جدار وكانوا على صواب في ذلك. اليوم، لم يعودوا يريدون أمن الحدود وسيحاربون بكل ثمن، ونانسي تحتاج إلى الأصوات من أجل فوزها بمنصب رئيسة مجلس النواب. لكن الجدار سيتم بناؤه".

وتابع أن "الناس لا يدركون كم من الجدار بما في ذلك ترميم فعال، تم بناؤه قبل الآن. إذا لم يمنحنا الديموقراطيون الأصوات (الكافية) لتأمين بلادنا، فإن الجيش سيتولى بناء الأجزاء المتبقية من الجدار".