ترامب: اعتقال المشتبهين في السعودية خطوة مهمة

قال الرئيس دونالد ترامب إن إعلان السعودية توقيف عدد من المشتبه بهم في حادث وفاة الصحافي جمال خاشقجي هو "خطوة أولى كبيرة وهامة" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أسئلة لاتزال تساوره حول ماحدث.

وأضاف الرئيس ترامب في حديث للصحافيين من ولاية أريزونا مساء الجمعة أن التفسير السعودي لما جرى مع خاشقجي جدير بالثقة.

وتابع ترامب أنه سيعمل مع الكونغرس بشأن هذه القضية مفضلا ألا تتضمن أي إجراءات مستقبلية "إلغاء مبيعات الأسلحة للمملكة".

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وأشار ترامب إلى أنه سيتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان و"نقترب من حل مشكلة كبيرة"، مؤكدا أن "السعودية حليف مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

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وأكد الرئيس ترامب ضرورة التروي في التعامل مع الملف بما يحمي مصالح الولايات المتحدة.

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