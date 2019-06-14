ترامب: إيران مسؤولة عن هجوم الخليج

حمّل الرئيس دونالد ترامب الجمعة إيران المسؤولية بشكل مباشر عن الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "فوكس أند فريندز"، "إيران نفذت (الهجوم) وتعلمون ذلك لأنكم شاهدتم القارب" في إشارة إلى الزورق الإيراني الذي ظهر في فيديو وهو يزيل لغما غير منفجر من قرب الناقلة اليابانية التي تعرضت لاعتداء الخميس في بحر عمان. وأردف أن اللغم يحمل بصمات إيران.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تأخذ ما حدث على محمل الجد"، مضيفا أن "خليج عمان لن يغلق وإذا تم إغلاقه بالفعل فلن يكون ذلك لفترة طويلة".

وقال في معرض رده عن سؤال حول سبل منع إيران من التسبب في حوادث مماثلة "سوف نرى".

وأكد ترامب أن نظام طهران تضرر منذ وصوله إلى البيت الأبيض، لكنه لا يزال يشكل تهديدا. وتابع أن إيران "دولة إرهاب وتغيرت كثيرا منذ أصبحت رئيسا".

وجدد الرئيس الأميركي تعهده بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

واستهدف هجوم الخميس ناقلتي نفط، نروجية ويابانية، في بحر عمان ما أدى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما. وكانت تلك المرة الثانية في غضون شهر التي يتم فيها استهداف ناقلات نفط في هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرض أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط، لعمليات "تخريبية" قبالة سواحل الإمارات في 12 أيار/مايو لم يكشف عمن يقف خلفها.

وأكدت طهران في وقت سابق الجمعة أن الاتهامات الأميركية "لا أساس لها"، واتهمت الولايات المتحدة بالقيام بـ"تخريب دبلوماسي".

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد قال الخميس إن إيران تعمل على عرقلة مرور النفط عبر مضيق هرمز وأن ما حدث يشكل جزءا من حملة طهران لتصعيد التوتر، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها ومصالحها في المنطقة.

وزير الخارجية بالوكالة باتريك شاناهان قال في سلسلة تغريدات إن هجمات إيران غير المبررة في المنطقة تشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين واعتداء على حرية الملاحة في البحار.