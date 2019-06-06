ترامب: لن نقبل بامتلاك إيران سلاحا نوويا

أكد الرئيس دونالد ترامب الخميس أن واشنطن مستعدة للحوار مع إيران، لكنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب للصحافيين قبيل لقاء ثنائي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في كون بنورماندي، "أفهم أنهم (الحكومة الإيرانية) يريدون التحدث، هذا جيد جدا. سنتحدث، ولكن ثمة شيء أكيد: ليس بمقدورهم الحصول على سلاح نووي، وأعتقد أن الرئيس الفرنسي سيوافقني تماما".

وأضاف أن إيران تفشل كدولة بعد العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. وتابع أنها كانت عند وصوله إلى البيت الأبيض "دولة إرهابية بما للكلمة من معنى"، وأنها لا تزال كذلك إذ "رأيناهم يقاتلون في 14 مكانا، بين اليمن، سوريا، وغيرها (...) حاليا لم يعودوا يفعلون ذلك. لديهم أداء سيء كبلد. إنهم يفشلون. لا أتمنى ذلك. بإمكاننا قلب الأمور سريعا جدا. كانت العقوبات فعالة بامتياز".

ماكرون قال من جانبه "نريد أن نكون متيقنين من أنهم لن يحصلوا على السلاح النووي"، ولكنه أضاف "لدينا أداة لذلك تستمر حتى 2025" في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 والذي رفضه ترامب في وقت لاحق معتبرا أنه لا يفي الغرض منه.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده والولايات المتحدة تشتركان الهدف ذاته فيما يتعلق بإيران وهو منعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنه يتعين بدء مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذه الغاية.

وعرض الرئيس الفرنسي سلسة من الأهداف بالنسبة لباريس بينها تقليص النشاط البالستي لإيران والحد من نفوذها الإقليمي، وأضاف إليها "هدفا رابعا مشتركا" مع واشنطن وهو "السلام في المنطقة" والذي لأجله "ينبغي علينا الشروع في مفاوضات جديدة". وقال "أعتقد أن الكلمات الصادرة عن الرئيس ترامب اليوم، مهمة جدا".

ويسعى ماكرون منذ مدة طويلة لتسويق فكرة اتفاق جديد يرى أن من شأنه توسيع قاعدة اتفاق 2015 عبر تضمينه عناصر تحد من نشاط الصواريخ البالستية لطهران.

شينزو آبي يزور إيران للتوسط في التوتر مع واشنطن

في سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيزور إيران في محاولة للحد من التوترات بين طهران وواشنطن.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا الخميس إن زيارة آبي ستكون الأولى التي يقوم بها زعيم ياباني لإيران منذ 41 عاما. ورفض آبي تحديد مواعيد الرحلة أو غيرها من التفاصيل.



وقالت وكالة كيودو نيوز ووسائل إعلام محلية إن آبي سيزور طهران في الفترة من 12 إلى 14 يونيو/ حزيران وسيلتقي بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.



وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية وأعادت فرض العقوبات على طهران.