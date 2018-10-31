ترامب: إلغاء منح الجنسية لأطفال الأجانب سيتم بطريقة أو بأخرى

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن إلغاء المنح التلقائي للجنسية الأميركية لأبناء الأجانب الذين يولدون في الولايات المتحدة، سيتم بطريقة أو بأخرى.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر أن "ما يسمى بـ'حق الجنسية بالولادة'، والذي يكلف بلادنا مليارات الدولارات وهو غير عادل بشكل كبير لمواطنينا، سينتهي بطريقة أو بأخرى".

وأضاف أن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي "لا يغطي" منح الجنسية لهؤلاء المواليد، مشيرا إلى عبارة في نص التعديل تقول "خاضعين لسلطاتها"، وأضاف أن "كثيرا من الباحثين القانونيين يتفقون" مع هذا.

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words “subject to the jurisdiction thereof.” Many legal scholars agree..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

وينص التعديل الـ14 من الدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطاتها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة".

وأثار إعلان الرئيس ترامب الثلاثاء اعتزامه إصدار مرسوم تنفيذي لوضع حد لـ"حق الجنسية بالولادة" ردود فعل مرحبة ورافضة.

وقال السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إنه لطالما نادى بضرورة إلغاء منح الجنسية التلقائي لأطفال الأجانب، وأعلن أنه سيقترح تشريعا في الكونغرس يدعم الأمر التنفيذي الذي اقترحه ترامب.