ترامب: إذا أقدمت إيران على أي شيء فسيكون خطأ كبيرا

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيرى ما يحدث مع إيران، مضيفا أن طهران إذا أقدمت على أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا

وجاء تصريحات ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، وسط ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

ويجري مسؤولون أميركيون محادثات حول إيران مع حلفاء أوروبيين في بروكسل حيث شاطر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو معلومات استخبارية حول "مؤامرات" صادرة عن إيران، حسب تصريحات للممثل الأميركي الخاص بإيران براين هوك.

وقال هوك إن واشنطن لن تفرق بين إيران ووكلائها وذلك غداة تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية الإماراتية قرب الفجيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.

وقال ترامب إنه سيلتقي الرئيسين الروسي والصيني في قمة دول الـ20 في اليابان الشهر المقبل.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الكثير من الشركات بدأت تغادر الصين وأن واشنطن فرضت رسوما جمركية كبيرة على بكين.