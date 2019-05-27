ترامب عن إيران: لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يبحث وفق تقارير إجراء زيارة لطهران.

وقال ترامب "أنا أعتقد أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".

وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران ... لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

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أصبح الرئيس دونالد ترامب الاثنين أول زعيم أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي اعتلى العرش في أوائل أيار/مايو بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.

وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا صباح الاثنين نحو الساعة 9.30 صباحا (00.30 بتوقيت جرينتش).

ووصل ترامب إلى اليابان في وقت سابق السبت في زيارة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة.

والتقى ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في وقت سابق.

وتربط ترامب وآبي علاقة ودية يسعى رئيس الوزراء الياباني للتأكيد عليها في وقت تدرس واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي.