ترامب أول زعيم أجنبي يلتقي ناروهيتو

أصبح الرئيس دونالد ترامب الاثنين أول زعيم أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي اعتلى العرش في أوائل أيار/مايو بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.

وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا صباح الاثنين نحو الساعة 9.30 صباحا (00.30 بتوقيت جرينتش).

ووصل ترامب إلى اليابان في وقت سابق السبت في زيارة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة.

والتقى ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في وقت سابق.

وتربط ترامب وآبي علاقة ودية يسعى رئيس الوزراء الياباني للتأكيد عليها في وقت تدرس واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي.