ترامب: إيران يجب أن لا تملك أبدا سلاحا نوويا

أكد الرئيس دونالد ترامب ضرورة العمل مع الدول النووية الأخرى بشكل مشترك لمنع انتشار الأسلحة النووية باعتباره "أكبر مشكلة في عالم اليوم"

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الجمعة إن "إيران يجب ألا تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وأضاف أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين "وسأتحدث معه عن أوكرانيا والشرق الأوسط وانتشار السلاح النووي".

وأمل ترامب أن تكون لديه علاقات جيدة مع روسيا والصين، مشيرا إلى حرص الولايات المتحدة على استمرار العلاقات التجارية القوية مع بريطانيا، وأن رئيسة الوزراء البريطانية تشاركه هذا الرأي.