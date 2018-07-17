ترامب: أقبل ما توصلت إليه الاستخبارات حول التدخل الروسي

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يقبل ما توصلت إليه الأجهزة الاستخباراتية حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016.

وأضاف ترامب في كلمة من البيت الأبيض الثلاثاء أن "أجهزتنا الأمنية أكدت حدوث تدخل روسي في الانتخابات لكن هذا التدخل لم يؤثر في نتائجها".

وواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي حول موقفه من مسألة التدخل الروسي في الانتخابات.

وتابع ترامب أن إدارة أوباما لم تفعل شيئا لوقف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قوية لتأمين النظام الانتخابي الأميركي.

ومن المتوقع أن تكون هناك اجتماعات أميركية روسية في المستقبل، حسب الرئيس الأميركي.