ترامب: أؤيد موقف إيطاليا من الهجرة غير الشرعية

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس تأييده للقرارات المثيرة للجدل التي يتخذها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في شتى المواضيع، من الاقتصاد إلى الهجرة، مبديا ثقته بنجاح هذه الخيارات.

وقال ترامب: "لقد تباحثت لتوي مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في العديد من المواضيع، بما فيها موضوع الهجرة غير الشرعية الذي باتت إيطاليا تعتمد إزاءه سياسة متشددة للغاية".

وأوضح: "أنا أؤيد موقفهم بنسبة 100 في المئة، والولايات المتحدة تعتمد بدورها سياسة متشددة للغاية في ما خص الهجرة غير الشرعية".

وشدّد ترامب على أن "رئيس الوزراء يعمل بكد على اقتصاد إيطاليا وسينجح".

Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018

وتخوض روما نزالا مع بروكسل حول الميزانية بعدما رفضت المفوضية الأوروبية الميزانية التي اقترحتها الحكومة الايطالية للعام 2019 وطلبت من روما وضع خطة جديدة، وهي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي التي تطلب فيها بروكسل من دولة عضو مراجعة ميزانيتها للتأكد من التزامها بمعايير التكتل.

وكان كونتي زار في نهاية تموز/يوليو للمرة الأولى البيت الأبيض حيث عبر ترامب عن دعمه لخيارات رئيس الوزراء الإيطالي، لافتا إلى إن ضيفه، هو على غراره، "آت من خارج الطبقة السياسية".