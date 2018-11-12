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ترامب: آمل ألا تخفض السعودية وأوبك إنتاج النفط

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه يأمل ألا تقدم السعودية ومنظمة أوبك على تقليص إنتاج النفط، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرياض عزمها خفض صادراتها النفطية اعتبارا من الشهر المقبل.

وذكر ترامب في تغريدة : "آمل ألا تخفض السعودية وأوبك إنتاج النفط. أسعار الخام يجب أن تكون أقل استنادا إلى المعروض".​

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأحد للصحافيين في أبوظبي إن بلاده ستخفض إمداداتها اليومية من النفط في كانون الأول/ديسمبر بـ500 ألف برميل مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا الاثنين بما يزيد عن واحد في المئة، وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 80 سنتا لتصل إلى 70.98 دولارا للبرميل.

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