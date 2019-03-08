تراجع صادرات وواردات الصين

سجلت الصادرات الصينية تراجعا لأدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال شباط/فبراير، في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى المزيد من التباطؤ في اقتصاد البلاد.

وأظهرت بيانات من الجمارك أن صادرات شباط/فبراير هبطت 20.7 في المئة على أساس سنوي، في أحدث تراجع منذ الشهر ذاته من عام 2016.

وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا نسبته 4.8 في المئة بعد قفزة غير متوقعة في كانون الثاني/يناير بلغت 9.1 في المئة.

وانخفضت الواردات 5.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض نسبته 1.4 في المئة. وكانت الواردات قد انخفضت 1.5 في المئة في كانون الثاني/يناير.

وبذلك تكون الصين قد حققت فائضا تجاريا بلغ 4.12 مليار دولار للشهر، مقارنة مع توقعات بتحقيق 26.38 مليار دولار.