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تراجع سعر النفط بعد خسائر وول ستريت

مصفاة نفط في تكساس

هبطت أسعار النفط حوالي اثنين في المئة الجمعة متضررة من هبوط أسواق الأسهم الأميركية بينما أشارت بيانات اقتصادية من الصين إلى تراجع في الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 60.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 1.17 دولار أو 1.90 في المئة.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 في المئة، لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع مني برنت بخسارة 2.3 في المئة تقريبا في حين هبط الخام الأميركي 2.7 بالمئة.

وهبطت أسواق الأسهم الأميركية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في تشرين الثاني/نوفمبر نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في حوالي ثلاث سنوات. ويضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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