تدمير مخزن تابع لشركة نفط إيطالية في ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان إن مخزنا تابعا لشركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية، دمره قصف جوي الثلاثاء.

أضاف البيان أن إصابات طفيفة لحقت بثلاثة عمال جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى.

وهذا أول هجوم مؤكد على أصول نفطية أجنبية منذ بدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة بقوات برية وجوية لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط بعد الهجوم "نشهد تدمير منشآت المؤسسة أمام أعيننا. هذا بالإضافة إلى التهديدات المتواصلة التي أضحت تطال حياة عمال القطاع، وتقوض المساعي الرامية إلى ضمان استمرار الإنتاج"

وقالت المؤسسة إن الأضرار المادية كبيرة لكنها لم تكشف عما كان في المخزن في ضاحية تاجوراء بشمال طرابلس التي توجد بها أيضا عدة ثكنات عسكرية.