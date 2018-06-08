تهديدات أصبحت واقعا.. الجيش التركي يدخل العراق

تلميحات تركية للتدخل العسكري في العراق طيلة السنوات الماضية أصبحت واقعا اليوم بعد دخول وحدات تركية لملاحقة عناصر الـ PKK.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة إن الجيش التركي توغل بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي العراقية خلال ملاحقته مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل بإقليم كردستان شمال العراق.

يأتي هذا التحرك، الذي يشير لانطلاق عملية عسكرية كبرى، بعد أقل من ثلاثة أشهر على طرد القوات التركية مقاتلين أكرادا من منطقة عفرين السورية.

وتقول تركيا إن قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق هي هدفها التالي رغم احتجاجات الحكومة المركزية في بغداد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الخميس إن تركيا ستهاجم معسكرات المسلحين الأكراد في جبال شمال العراق إذا لم تتمكن حكومة بغداد من تطهير المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أن مناطق سنجار ومخمور أيضا قد تكون هدفا للجيش التركي في حال فشل الجيش العراقي في تطهيرها من عناصر حزب العمال الكردستاني أو PKK.

يذكر أن تركيا لديها نحو ألفي جندي في معسكر بعشيقة شمالي العراق، جاؤوا في 2015 بناءا على طلب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لتدريب القوات المحلية.