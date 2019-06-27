تدافع يقتل 16 في حفل موسيقي

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في مدغشقر الأربعاء خلال تدافع حصل أمام ملعب رياضي في العاصمة أنتاناناريفو أثناء إحياء حفل فني بمناسبة العيد الوطني.

وبحسب مدير المستشفى البروفسور آليسون أوليفا راكوتو فقد أسفر التدافع عن وقوع حوالي 80 جريحا، إضافة إلى مقتل 16 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال.

وحصل التدافع بعد الظهر أمام ملعب ماهاماسينا حيث كان آلاف الأشخاص محتشدين لحضور حفل موسيقي بعد انتهاء العرض العسكري الذي يقام سنوياً بمناسبة العيد الوطني.

وروى الشهود أنه في نهاية العرض العسكري فتحت قوات الأمن أبواب الاستاد للسماح لمن حضروا العرض بمغادرة الملعب، لكن المحتشدين في الخارج اندفعوا نحو الداخل ما أن رأوا الأبواب تفتح، فما كان من قوات الأمن إلا أن أغلقت الأبواب مجددا الأمر الذي أدى لاحتجاز الحشود ووقوع التدافع القاتل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي بول كاغامي، قدم رئيس مدغشقر أندري راجولينا تعازيه لأسر الضحايا.

وقال راجولينا "أنحنى باحترام أمام العائلات التي فقدت أحباءها بسبب الزحام الشديد". وأضاف "هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من دخول الملعب، وهذا الأمر أدى إلى تدافع، هناك أطفال سحقوا تحت الأقدام وماتوا".

وفي سبتمبر 2018 سقط قتيل وحوالى 30 جريحا في تدافع وقع في ظروف مماثلة عند مدخل الملعب نفسه خلال مباراة في كرة القدم بين مدغشقر والسنغال.