تخليد ذكرى الطفلة رؤيا قادر في آيداهو

تلقى عناصر الإطفاء في بويزي عاصمة ولاية آيداهو الثناء بعد قيامهم بإنشاء حديقة زهور تخليدا لذكرى طفلة تعرضت لطعن أدى إلى وفاتها الأسبوع الماضي.

وتنفيذا لأمنية أم الضحية بإقامة حديقة مليئة بالأزهار أمام الشقة التي كانت تسكن فيها، قرر إطفائيو المنطقة التبرع بوقتهم ومالهم من أجل ذلك.

وأعلنت السلطات وفاة الطفلة رؤيا قادر، متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم بسكين استهدف حفلة عيد ميلادها الثالث قبل تسعة أيام.

وخلال جولة لفريق من المطافئ في المنطقة التي شهدت الهجوم، قرر تفقد أحوال الأم بيفيتو قادر التي أبلغت الإطفائيين بأنها تتمنى تخصيص حديقة تحت اسم فلذة كبدها التي خطفت منها في يوم كان يفترض أن تكون نهايته سعيدة.

توجه الإطفائيون إلى محل خاص ببيع لوازم البناء. وما أن علمت مديرته سبب زيارتهم حتى قدمت لهم كل ما يحتاجون إليه مجانا. وقصد هؤلاء بعد ذلك محل بيع لوازم الزراعة والأزهار، وبمجرد أن أبلغوا أصحابه بنيتهم حتى تبرع الأخيرون بكل ما يحتاجون إليه لحديقة رؤيا.

وأسفر الهجوم الذي استهدف عيد ميلاد رؤيا ووقع في مجمع سكني لعائلات لاجئين معظمهم من سورية والعراق وإثيوبيا والصومال، عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين بينهم خمسة أطفال.

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وتمكنت الشرطة من اعتقال منفذ الهجوم، لكن دوافعه لا تزال مجهولة ولم يعرف ما إذا كان تعمد استهداف لاجئين أم لا.

وكانت رؤيا ووالدتها قد وصلتا من إثيوبيا إلى الولايات المتحدة في عام 2015، هربا من العنف في البلاد.